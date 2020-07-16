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المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا نقلت بعض الأطفال إلى ليبيا دون علم ذويهم.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:29 م
رامى عبد الرحمن مدير
رامى عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان
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محمود محسن
قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان إن المواطن السوري يعيش كمواطن في مصر، مؤكدا أنه على النقيض من ذلك يتعرض للعنصرية فى تركيا. 


وأضاف عبد الرحمن خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن مقاتلي داعش انتقلوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، مشيرا إلى أن بعض الاطفال السوريين انتقلوا إلى ليبيا دون علم ذويهم.


وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الانسان أن غرفة عمليات من ضباط الجيش التركي تقود المليشيات الإرهابية في ليبيا .


وأشار عبد الرحمن إلى أن  أردوغان نقل المتطرفين إلى الأراضي السورية بداية من عام 2011"، مضيفا:" المرتزقة بدأوا في التوجه إلى شمال أفريقيا الآن ".
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