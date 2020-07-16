المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا نقلت بعض الأطفال إلى ليبيا دون علم ذويهم.. فيديو

قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان إن المواطن السوري يعيش كمواطن في مصر، مؤكدا أنه على النقيض من ذلك يتعرض للعنصرية فى تركيا.









وأضاف عبد الرحمن خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن مقاتلي داعش انتقلوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، مشيرا إلى أن بعض الاطفال السوريين انتقلوا إلى ليبيا دون علم ذويهم.









وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الانسان أن غرفة عمليات من ضباط الجيش التركي تقود المليشيات الإرهابية في ليبيا .







