خبير: دمج قها وادفينا يعظم الاستفادة من أصول الشركتين وتطوير المنتجات

قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن التعديل الأخير لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فرصة مناسبة لتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتى قها وإدفينا التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطوير ودمج الشركتين فى كيان وطنى واحد وتطوير خطوط الإنتاج فيهما وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم.
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وأشار لاشين إلى تعاظم دور هذا الكيان فى ظل تنامى السوق المصرى الذى تخطى 100 مليون وزيادة عدد المستهلكين، وتهدف خطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركتين إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية من المنتجات الزراعية والحيوانية والأغذية المحفوظة والمجمدة والمشروبات والمربات والبقوليات فى السوق المحلى والعربى والدولى وزيادة قدرتها التنافسية.
بالإضافة إلى زيادة الفرص التصديرية والاستفادة القصوى من أصول الشركتين بما فيها الأراضى والمبانى فلديهم 7 مصانع بما فيها من الآلات والمعدات وخطوط الانتاج ووسائل النقل والمناولة بخلاف المخزون من الإنتاج التام والمقومات المعنوية بما فيها العلامات التجارية كلها مملوكة للدولة.
وأوضح لاشين أن الهدف الأساسى من ذلك الاندماج والذى سيتكلف 1.5 مليار هو حسن إدارة موارد الشركتين وتطوير الأداء فيهما والتأكد من جدوى ضخ استثمارات والحفاظ على الملكية العامة المتمثلة فى ملكية الدولة للشركتين مما يساعد على التوجه الصحيح للدولة باستغلال أصولها ليكون وسيلة لضخ استثمارات وتمويلات مباشرة جديدة محلية وزيادة إنتاجها ودعم أنشطتها ورفع ربحيتها. ورفع درجة الشفافية والحوكمة والإفصاح في إدارة الكيان الجديد واستعدادا لتجارب ناجحة أخرى.