ريم مصطفى لـ صدى البلد: لا يوجد شبيه لمسلسل شديد الخطورة.. تعرضت للإصابة خلال تصوير مشهد بالقلعة.. ورفضت الاستعانة بدوبلير

*فيروس كورونا جعل الجمهور يقبل على المنصات الالكترونية.. وانا شخصية "بيتوتية"

*راحتي النفسية أساس اختيار ادواري.. والجمهور مقياس النجاح

*احمد السقا فنان محبوب.. والعنكبوت من اجمل الاعمال التي شاركت بها لهذه الأسباب





ريم مصطفى فنانة استطاعت في وقت قصير ان تثبت موهبتها الفنية، شاركت في العديد من الأعمال المهمة وكانت حريصة طول الوقت ان تختار أدوارها بعناية لتخرج من حصر المخرجين لها في أدوار الفتاة الجميلة، فهي لديها موهبة تريد ان توظفها في اعمال فنية تبرز فيها قدراتها، وبالفعل بعد مجهود استطاعت ان تحقق مرادها، وشاركت بشخصيات مختلفة في أكثر من لون درامي.

وهذا العام ورغم وجود ازمة كورونا الا ان ريم قررت ان تخوض تجربة الاكشن لتؤكد أكثر على موهبتها ورغم ضيق الوقت الا انها قررت ان تخرج أفضل ما لديها في العمل، وخضعت لتمرينات قاسية، ولم تستعن بدوبلير في مشاهدها الصعبة لتخوض تجربة "شديد الخطورة" بنفسها.

وكان لـ"صدى البلد" حوار مع ريم كشفت لنا من خلاله كواليس تصوير العمل، وكيف ترى عرضه على منصة الكترونية، كما كشفت لنا ايضا عن أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم العنكبوت مع احمد السقا.

هل تخوفتِ من فكرة عرض المسلسل على منصة الكترونية؟

بالفعل تخوفت وهذا طبيعي، فحينما اقبل على عمل جديد يكون هناك بعض الخوف حتى لو كان يعرض على التلفزيون، ولكن انا سعيدة بردود الفعل حول المسلسل، وظروف انتشار فيروس كورونا جعلت عددا كبيرا من الجمهور يقبلون على المنصات الإلكترونية المختلفة، وهناك ارتباط بالعمل من قبل المتفرجين لأنه سابينس اكشن.

كيف كان العمل مع احمد العوضي؟

انا واحمد العوضي اصدقاء وحينما عرض على العمل تحمست له بشده خصوصا انه عمل اكشن ولم أتواجد في هذا اللون من قبل، واخذنا شديد الخطورة على انه مشروعنا الخاص الذي نريده ان يكون انجح عمل اكشن على الساحة، لانه لا يوجد شبيه للمسلسل منذ فترة.

ما استعداداتك للمسلسل؟

رغم ان العمل ٧ حلقات فقط الا أنني تعبت فيه كثيرا وخضنا تمرينات قاسية كل يوم حتى اثناء التصوير لأنه لم هناك وقت نهائيا، وكان معنا مدرب معارك يتابع باستمرار معنا ما سنفعله.

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ماذا عن أصعب مشاهد العمل.. وهل تم الاستعانة بدوبلير؟

في آخر حلقات المسلسل هناك مشاهد صورت في القلعة، كانت صعبة للغاية خاصة أننا كنا نصور في الشتاء ونرتدي ملابس صيفية، كما انني وقعت على رجلي واصبت في ركبتي خاصة انني كنت اسير بكعب، فكان الأمر صعبا، ولكن رغم كل هذا لم أستعن بدوبلير في أي مشهد.

كيف تقيسين نجاح اعمالك؟

الجمهور هو المقياس لكل عمل، وعيون الناس في الشارع تجعل الفنان يعرف مكانته لديهم، فهم من يصنعون الفنان.

ما الأسس التي تختارين عليها ادوارك؟

راحتي النفسية، يجب ان اكون منسجمة مع العمل واشعر بإرتياح تجاهه، ومع الأشخاص الذين سأعمل معهم، واذا لم يتحقق هذا لا أقبل العمل.

كيف خرجتِ من حصر المخرجين لكِ في الفتاه الشقراء؟

كنت اخاف من الحصر في هذا الاتجاه كثيرا، خاصة بعد مسلسل هبة رجل الغراب، فجميع الأدوار كانت في تلك المنطقة، ولكن بذلت مجهودا كبيرا وركزت في اختياراتي، لان لدي موهبة تريد ان تظهر للجمهور، واخترت الاكشن تحديدا في شديد الخطورة لأنه يبرز مواهبي اكثر من شكلي.

ماذا عن تعاملاتك في ظل ازمة كورونا؟

اتبع جميع الاجراءات الوقائية، الي جانب أنني شخصية بيتوتية فلا أخرج من المنزل كثيرا، واتعامل بحذر حتى نمر من تلك الأزمة.

حدثينا عن تجربتك في فيلم العنكبوت؟

من اجمل الاعمال التي تواجدت بها، والتعامل مع المخرج احمد نادر جلال ممتع فهو استاذ ويعرف كيف يخرج من داخلنا اشياء لم نكن نراها، وكنت اشعر اثناء تصوير المشاهد انني مع فطاحل تمثيل، فالفيلم ملحمة بكل الابطال المتواجدين به، واتمنى ان يخرج للنور سريعا، وأجسد من خلاله شخصية قتاه تتاجر فى المخدرات.

ماذا عن العمل مع الفنان احمد السقا؟

احمد السقا فنان محبوب، وخدوم وجميل، وحينما كان يأتي الي الاستديو يمر علينا ليلقي السلام، فالجميع يحب احمد السقا والعمل معه.

على مدار تجاربك التمثيلية جسدتِ اكثر من لون درامي.. فلمن تميلين الكوميدي أم الاكشن ام التراجيدي؟

كل الأدوار التي جسدتها جاءت في وقتها، وحينما جسدت كوميدي في الوصية أحببت التجربة كثيرا وتمسكت بها، وليس هناك شخصية بعينها احب ان ابقى فيها فأنا أحب التنوع وإظهار مواهبي.