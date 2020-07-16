شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة.
يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، منها 8 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الأوقاف، و3 قرارات إزالة تعديات على اراضى أملاك الدولة ولاية الرى، بإجمالى مساحة 18 قيراطا.
شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، واللواء عصام العمدة مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فاروق مأمور مركز شرطة الأقصر بالبياضية، والرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث شرطة البياضية.
وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، شهد تنفيذ أعمال الإزالات الأخيرة للمشروع القومى لإخلاء وتمهيد طريق محور السوفيتيل السياحى الرابط ما بين مطار الأقصر الدولي إلى مدخل مدينة الزينية.. وذلك بطول 11 كم وعرض 25 كم والذى يساهم فى توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.
فيما شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطريق ليكون جاهزا قبل بدء الموسم السياحى القادم لتيسير زيارات الأفواج السياحية.