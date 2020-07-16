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محافظات

شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:14 م
تنفيذ 11 قرار إزالة
تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الاقصر
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، منها 8 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الأوقاف، و3 قرارات إزالة تعديات على اراضى أملاك الدولة ولاية الرى، بإجمالى مساحة 18 قيراطا.

شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، واللواء عصام العمدة مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فاروق مأمور مركز شرطة الأقصر بالبياضية، والرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث شرطة البياضية.



وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، شهد تنفيذ أعمال الإزالات الأخيرة للمشروع القومى لإخلاء وتمهيد طريق محور السوفيتيل السياحى الرابط ما بين مطار الأقصر الدولي إلى مدخل مدينة الزينية.. وذلك بطول 11 كم وعرض 25 كم والذى يساهم فى توفير الوقت والمجهود لوصول الأفواج السياحية لقلب مدينة الأقصر.

فيما شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطريق ليكون جاهزا قبل بدء الموسم السياحى القادم لتيسير زيارات الأفواج السياحية. 
شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر
شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر
شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر
شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر
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