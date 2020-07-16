شاهد.. تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر ، برئاسة رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح، حملة إزالة مكبرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة.





يأتى ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، منها 8 قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الأوقاف، و3 قرارات إزالة تعديات على اراضى أملاك الدولة ولاية الرى، بإجمالى مساحة 18 قيراطا.





شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، واللواء عصام العمدة مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فاروق مأمور مركز شرطة الأقصر بالبياضية، والرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث شرطة البياضية.









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