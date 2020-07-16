الفنان إياد جمال يطرح أغنية جديدة بالأسواق

طرح المطرب إياد جمال، أغنيته الجديدة" شبعان نسوان" بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت باسم" راجل البيت" بعد أن تخطت نسبة مشاهدتها ملايين علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان" إياد جمال" قد بدأ في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد أماكن التصوير بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة.
أغنية إياد جمال، من كلمات وألحان" مونتي"، استايلست ديكور" فريد عادل"، تصوير" سامح فوزي"، إخراج" تامر سليم، منتج فني: مصطفي اش اش.
جدير بالذكر أن الفنان " إياد جمال" يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى فى مدينة الإسكندرية أحدي المدن الساحلية في فندق" كنج مريوط" تحت اسم الكبار لرجل الأعمال علي والي.