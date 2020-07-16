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فن

الفنان إياد جمال يطرح أغنية جديدة بالأسواق

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:55 م
الفنان إياد جمال
الفنان إياد جمال
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سعيد فراج
طرح المطرب إياد جمال، أغنيته الجديدة" شبعان نسوان" بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت باسم" راجل البيت" بعد أن تخطت نسبة مشاهدتها ملايين علي مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكان الفنان" إياد جمال" قد بدأ في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد أماكن التصوير بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة. 

أغنية إياد جمال، من كلمات وألحان" مونتي"، استايلست ديكور" فريد عادل"، تصوير" سامح فوزي"، إخراج" تامر سليم، منتج فني: مصطفي اش اش. 

جدير بالذكر أن الفنان " إياد جمال" يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى فى مدينة الإسكندرية أحدي المدن الساحلية في فندق" كنج مريوط" تحت اسم الكبار لرجل الأعمال علي والي. 
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