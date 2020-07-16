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اقتصاد

برؤوس أموال مصدرة 7.9 مليار جنيه.. تأسيس 1672 شركة خلال يونيو 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:19 م
زيادة معدلات تأسيس
زيادة معدلات تأسيس الشركات خلال يونيو 2020
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علياء فوزى
كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس نحو 1672 شركة ومنشأة برؤوس أموال مصدرة 7.9 مليار جنيه خلال يونيو 2020.

وقالت الهيئة فى تقرير لها، إن مؤشرات تأسيس الشركات بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها شهدت ارتفاعا  خلال يونيو 2020 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019 .
أوضح التقرير بلغ عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الجاري حوالي 1672 شركة ومنشأة مقارنة 1449 فى شهر يونيو 2019 بزيادة نحو 15.4 %.

وأشار التقرير إلى إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 سجلت 7.9 مليار جنيه محققا زيادة بنسبة 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الماضي 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

وبلغت نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 98.8% من إجمالي رأس المالي المصدر.
 
و أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد من الخدمات عبر موقعها الالكترونى للتسهيل على المستثمرين و تفعيل منظومة التحول الرقمى و منها التأسيس الإلكتروني، وإتاحة خدمات اعتماد الجمعيات العمومية ومجالس الادارة ،تعديلات الشركات بالاضافة الى خدمة عدم الالتباس.

وتتمتع مصر بنظم استثمارية متنوعة تتيح للمستثمر فرص وحوافز عدة بنظام الاستثمار الداخلى واستثمار بنظام المناطق الحرة و المناطق الاستثمارية.
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