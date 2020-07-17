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برلمان

رئيس تعليم البرلمان يوضح أهمية إصدار قانون المترولوجيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:01 ص
الدكتور سامى هاشم،
الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
كشف النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن أهمية قانون المترولوجيا، الذى من المقرر ان يناقشه مجلس النواب يومى الأحد والأثنين المقبل.

وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون المترولوجيا يضع القوانين والقواعد التى تنظم عمليات القياس والمعايرة للمنتجات والمبيعات والأجهزة وغيرها، بحيث تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية، ما ينظم وينشط الاستيراد والتصدير.

وأوضح رئيس لجنة التعليم بالبرلمان أنه حينما يتم شراء أي منتجات فلابد من وضع ضوابط ومعايير للقياسات، بحيث يتم توافرها فى هذه المنتجات.

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلساته المقبلة يومي الأحد والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".
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