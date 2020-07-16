أحد شيوخ القبائل الليبية: تركيا وقطر تتحكمان فينا.. ونفوض الجيش المصري لإنقاذنا

وأضاف خلال لقاء الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي : "نحن كقبائل المنطقة الغربية نتنازل بالكامل للحكومة المصرية، لتطهير البلاد من الخونة والعملاء والأتراك والعصابات الإجرامية.





وتابع: أوجه رسالة من مكان مصر الطيب والطاهر إلى الليبيين بالمنطقة الغربية بدعم الشعب المصرى على رأسه الرئيس السيسي.





ووجه رسالة إلى الشعب المصري والرئيس السيسي والجيش المصرى أن أي اعتداء على ليبيا يعد اعتداء على مصر، مضيفا أن ليبيا لا تدعو للقتل ولا لسفك الدماء، حيث أن الحياة السوداء أتت إليهم بتحكم قطر وتركيا فيهم، قائلا: "بالنسبة لنا الموت ولا العار، ونحن نفوض الجيش المصرى بدخول ليبيا.