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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس : تقليل مدة الامتحان لم تؤثر على جودته

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:29 م
الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح سعود
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ان مدة الامتحان لطلاب الفرق النهائية لاتزيد عن ساعتين بسبب الظروف التي تمر بيها البلاد منوها الى ان جميع الدراسات أكدت ان استمرار الطلاب  في مكان فترة اطول ستكون نسبة نقل العدوي اكبر.

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وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات لـ صدي البلد : طبيعة الامتحانات معظمها اسئلة قصيرة واختيار من متعدد لحماية ايضا المصححين و توفير صناديق بلاستكية مشيرا  الى انه عندما الطالب ينهي اجابته ويضع ورقة الاجابة داخل الصندوق يتم حفظ صناديق الاجابة في الكنترولات لمدة 72ساعة لحماية المصححين والحفاظ علي الجميع العاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح ان معظم التصحيح في الجامعة تصحيح الكتروني وتم تقليل الاعتماد علي الاسئلة المقالية موضحا ان بعد كل هذا يكون شكل الامتحان عادلا في التقييم ولكن مناسب للمصحح والطالب ايضا .

وأشار الدكتور سعود الى أنه بصفة عامة يتم وضع الامتحان  بمستوي الطالب المتوسط للتأكد من مستوي طلاب الفرق النهائية ولم يتم تسهيل الامتحان للتأكد من خريج ينفع المجتمع.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس ان تقليل مدة الامتحان لم تؤثر علي جودة الامتحان لانهم طلاب الفرق النهائية وشهادة جامعة عين شمس شهادة قوية  وخاصة في سوق العمل مشيرا الي انه تم وضع الامتحان بشكل عادل لا يضر بمصلحة الطالب ولا بمصلحة سوق العمل .
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