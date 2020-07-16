بدر كامل تكتب: جيش الكرامة

فى بداية تولى السيد رئيس الجمهورية مقاليد الحكم ، اهتم سيادة الرئيس بالبحرية المصرية وتعالت الصيحات ..نحن لسنا فى حالة حرب مع احد فلمَ الاسراف في شراء معدات حديثة ونحن نحتاج الى انفاق داخلي علي الصحة والتعليم، وغيرهما من القطاعات .. إلا ان القيادة كان لها بعد نظر ..حيث توجد المخاطر فى الغرب ومن ناحية الجنوب وفى سيناء، فمصر تعرضت لهزات ثورات الربيع العربى ولكنها بقيت مصر بفضل أهلها وجيشها.









وأتذكر واقعة ذبح اخواننا المسيحيين علي شواطئ ليبيا على يد الدواعش المرتزقه، وهروب النوم من عيني وتملكنى الغيظ على دمائنا حتي سمعت صوت الطائرات فوق رأسي ودعائى لهم قبل الفجر، و قولى لهم منصورين بإذن الله وبعد مرور نصف ساعة سمعت الطائرات تعود مرة اخري، فقمت من مرقدى وشربت الشاى وشعرت بالنصر واخذ الثأر قبل ان تعلن القيادة تنفيذ العملية، وكنت في حالة ترقب للأخبار المصرية حتي تم الإعلان في السابعه صباحا من ذات اليوم حتى اكتملت فرحتي لأنني شعرت بالقوة..









وما يحدث الآن من تعدٍ سافر على الاراضى الليبية من مرتزقة اردوغان لهو تعدٍ على دولة شقيقة وتهديد لأمن مصر وهذا ما نرضاه على انفسنا وعلى غيرنا، فكل منا له دوره وعليه واجب، مناصرة جيشنا والوقوف خلف القيادة وحماية وطننا داخليًا وخارجيًا.



