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أخبار البلد

نحترم اختيار الشعب الليبي في تحديد مساره.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال لقاء القبائل الليبية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يعقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد".

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالآتي:

-📌 عندمـــا تدخــل البــلاد في فوضى لا تنتهى إلا بإخلاص ابنائها.

-📌 الليبيون فقط هم من سيحدد مصير بلادهم بإخلاص النوايا والجهود.

-📌 مصر مش عايزة حاجة من ليبيا غير أمنها واستقرارها .. ونحن مع ليبيا الموحدة ونحترم اختيار الشعب الليبي في تحديد مساره وقيادته.

-📌 مصــر لــن تسمــح باقتراب أي مليشيا مسلحة من محيطها.. ومصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا 

-📌سندخل ليبيا بطلب من الليبيين وسنخرج منها بأمـــر منهم .. وإذا دخلـت القـوات المصريــة ليبيــــا فسيتقدمهـا مشايــخ القبائل والعلــم الليبــي .

-📌 مستعدون لتدريب الليبيين لتكوين نواة جيش وطني.
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