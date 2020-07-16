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أخبار البلد

رئيس مصنع قادر: إنتاج كمامات N95 بمواصفات ومعايير الجودة العالمية

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:44 م
اللواء أحمد منظور
اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر
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كتب- كـريـم الـخـطـيـب عدسة- إيهاب عيد
قال اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنهم بدأوا في إنتاج الكمامات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بإنتاج أنواع مختلفة من الكمامات والمطهرات والمعقمات.

وأضاف «منظور» لـ «صدى البلد» أن المصنع ينتج كمامات ذات الـ 3 طبقات بطاقة 300 ألف على مدار اليوم، موضحا أن استخدامها من 4 إلى 6 ساعات يوميا، فضلا عن إنتاج كمامات N95 بمواصفات ومعايير الجودة العالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هناك نوعين من الكمامات الأول 3 طبقات تحجز الأتربة والشوائب بنسبة 80%، أما النوع الثاني الـ N 95 قدرته على حز الأتربة بنسبة 95%، وهناك نوع آخر K95 الفرق بينهم في تفصيلة الفلتر تتطابق مع المواصفات الأمريكية.

وأوضح أن المصنع لديه قدرة على عمل كمامات مكونة من 6 طبقات لتصل نسبة الحماية الي 98%، مشيرا إلى أن خط الانتاج بالنسبة N95 يعمل بطاقة إنتاج من 25 إلى 30 ألف كمامة يوميا، والعمل خلال شفتات صباحي ومسائي.

وعملت العربية للتصنيع على إنتاج أجهزة العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري، فضلا عن توفير بوابات للتعقيم والتى تستخدم فى بوابات المنشآت، كما شاركت الهيئة فى التصدي لـ كورونا والهيئة عملت على  الوسائل الوقائية والوسائل العلاجية، لتوفير احتياجات الدولة.

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