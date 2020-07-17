أبو شقة يشن هجوما شديدا على الأحزاب السياسية

شن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هجوما شديدا على الأحزاب السياسية، مع اقتراب إجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.

وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى حزب سياسى فى مصر غير جاهز من الان لخوض انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لا يجب اعتباره حزبا.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.