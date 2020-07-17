AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو شقة يشن هجوما شديدا على الأحزاب السياسية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
شن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هجوما شديدا على الأحزاب السياسية، مع اقتراب إجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.

وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى حزب سياسى فى مصر غير جاهز من الان لخوض انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لا يجب اعتباره حزبا.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة: إعلان أسماء مرشحى الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ عقب فتح باب الترشح

مستقبل وطن يعلن تفاصيل استعداداته وتحالفاته لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا

حزب الجيل يعقد اجتماعا لمناقشة موقفه من انتخابات مجلس الشيوخ..غدا

حزب الجيل يعقد اجتماعا لمناقشة موقفه من انتخابات مجلس الشيوخ..اليوم

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

رئيس حزب التجمع: نسعى لخوض انتخابات الشيوخ بقائمة وطنية واحدة تضم عددا من الأحزاب

ترشيحاتنا

شريف رمزى يكشف تفاصيل زواجه وفرحته بقرار اعتزالها الفن

تدربت مع بادجي ... الحضري يكشف عن موقفه من قيادة حراس مرمى المنتخب

هل طلب دجلة استعارة محمد محمود من الأهلي ؟ مدرب الفريق يرد

فى حمام سباحة .. شيما صابر تقضي إجازة الصيف بصحبة زوجها

طالبان يستدرجان طفلا ويعتديان عليه جسديا بأرض زراعية في الدقهلية

أدعية قبل النوم تحفظك من الكوابيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها