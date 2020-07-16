أياكس يعلن التعاقد مع هداف مانشيستر يونايتد

أعلن نادي أياكس أمستردام ، منذ قليل، اليوم الخميس، رسميًا، الحصول على خدمات أحد هدافى مانشستر يونايتد وهو نجم منتخب غانا، محمد قدس، الذي ينشط في مركزي الجناح، ورأس الحربة الصريح، كما برز اسمه ضمن اهتمامات الشياطين الحمر، وميلان، بدرجة أقل.





وأصدر العملاق الهولندي بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن نجاحه في الحصول على توقيع قدس، قادمًا من نوردشيلاند الدنماركي.





وتابع البيان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، سيظل بين صفوف نادي العاصمة الهولندية، حتى صيف 2025.





وكانت وسائل إعلام هولندية شددت في السياق ذاته، على أن صفقة ضم قدس، وصلت قيمتها المادية إلى 9 ملايين يورو.





وشارك نجم النجوم السوداء، في 28 مباراة رسمية مع فريقه الدنماركي السابق، كما نجح في تسجيل 12 هدفًا.