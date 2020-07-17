الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

الأقصر فى النصر على فيروس كورونا منذ بداية الازمة فكانت اولى المحافظة فى استقبال المصابين والتعامل معهم ، وأمس اعلنت ثانى مستشفي بالمحافظة عن خروجها من ضمن مستشفيات العزل وهى مستشفي القرنة المركزى لتبدأ من الاسبوع القادم تقديم خدمتها لجميع المرضي . نحجت محافظةفى النصر على فيروس كورونا منذ بداية الازمة فكانت اولى المحافظة فى استقبال المصابين والتعامل معهم ، وأمس اعلنت ثانى مستشفي بالمحافظة عن خروجها من ضمن مستشفيات العزل وهى مستشفي القرنة المركزى لتبدأ من الاسبوع القادم تقديم خدمتها لجميع المرضي .





واحتفل الفريق الطبي بمستشفي القرنة ، أمس الخميس ، خروج اخر حالتين وقاموا باخذ الصور التذكارية وسط فرحة عارمة من الفريق والمتعافيين وقم المتعافين الشكر لجنود الجيش الابيض لتقديم افضل سبل العلاج والدعم النفسي لهم .





وتعتبر مستشفي القرنة المركزى بغرب الاقصر ثانى مستشفي تخرج من العزل حيث اعلنت منذ ايام قليلة مستشفي النزل الشبابية بالطود عن خروجها واحتفالها بخروج وشفاء اخر 15 مصاب منها .





يقول الدكتور " حسام عبد الستار " مدير عام مستشفي القرنة فى تصريح خاص " لصدى البلد " ان المستشفي قد دخل ضم مستشفيات العزل الصحي يوم 23 مايو الماضي وتم تدريب الاطباء لاستقبال مصابي كورونا مع مراعاة اقصي الاجراءات الاحترازية فى التعامل وحجز المصابين .





وكشف " حسام " بان المستشفي استقبلت بقسم طوارئ العزل حوالى 1117 مصاب وتم حجز 198 مصاب منهم بالمستشفي وتم صرف علاج وعزل منزلى لـ764 مصاب فيما تم تحويل باقي الحالات الى مستشفيات العزل والذى وصل عددهم الى 85 حالة وذلك لعدم توافر اسرة لهم .





واوضح " حسام " بان الجيش الابيض بالمستشفي تحت قيادة وكيل وزارة الصحة بالاقصر ضم الدكتور احمد ضيف شبيب نائب المدير و الدكتور صموئيل نشات وكيل المستشفي والدكتور احمد حمادة امبابي مدير العزل بالمستشفي والدكتور محمد مرتضي مدير العزل الثانى بالمستشفي.





واشار " حسام " بانه يجرى الان تعقيم وتطهير جميع اقسام المستشفي الطوارئ والاستقبال والعمليات والاقسام الداخلية وذلك لتجهيزها لاستقبال اول مريض يوم الاحد القادم





ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد خليل مدير مستشفي نزل الطود للعزل الصحي بأن المستشفي قد استقبل الحالات بمنتصف شهر ابريل الماضي ودخل المستشفي حوالى 352 مصابا وجميعهم تعافوا وخروجوا من المستشفي مشيرا إلى أن المستشفى لم يستقبل أى حالات جديدة لذلك تم غلقها وارجاع النزل لمديرية الشباب والرياضة لتقديم نشاطاتها الرياضية .





وقال مصدر طبي ان القدرات الاستيعابية لمستشفيات الأقصر تصل إلى 523 سريرا، و108 اسرة بالعناية المركزة، و95 جهازا للتنفس الصناعي، حيث تضم مستشفى الأقصر العام 99 سريرًا و17 سريرا بالعناية المركزة، 8 أجهزة للتنفس الصناعي، وبينما تصم مستشفى الأقصرالدولي 50 سريرًا و8 أسّرة للعناية المركزة، و32 جهاز تنفس صناعي، أما مستشفى إسنا التخصصي تضم 154 سريرًا، 27 سرير بالعناية المركزة، و17 جهازا للتنفس الصناعي، مستشفى أرمنت التخصصي تضم 112 سريرا، و29 سريرا بالعناية المركزة، و18 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى العديسات التخصصي 24 سريرًا، و21 سرير بالعناية المركزة، و14 جهاز تنفس، ومستشفى الحميات تضم 52 سرير، وجهازين للتنفس الصناعي، ومستشفى القرنة المركزي تضم 14 سريرا، و6 أسّرة بالعناية المركزة، و4 أجهزة للتنفس الصناعي.

الجدير بالذكر بان محافظة الاقصر كانت اولى المحافظات التى ظهر بها حالات مصابة بالفيروس حيث كانت بين النزلاء على متن الباخرة "أنوكنت أسارا" القادمة من أسوان، والتي تقل على متنها 196 فردا، ثبت إيجابية إصابة 12 حالة في بادئ الأمر، ثم ارتفعت الأعداد إلى 45 حالة إيجابية.

وعلى الفور تم تحريك فريق الانتشار السريع من مديرية الصحة للتعامل مع مرضى كورونا على المركب، ويتكون الفريق من الطب الوقائي، والترصد، والأمراض المعدية، وصحة البيئة، والنفايات الطبية، ومراقبة الأغذية، ومكافحة العدوى، والطب العلاجي، والصيدلة، وتم انشاء عدد 2 عيادة بالمركب، وتم فحص المركب كاملًا، وسحب مساجات لجميع الموجودين ويصل عددهم إلى 196 عينة، وتم فرض الحجر الصحي بالمركب وفقًا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، وفرض قوة أمنية للمراقبة.





و المحافظة كان يوجد بها نصف مليون سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية في الفترة من يناير حتى شهر مارس من العام الجاري، وبلغ عدد العمالة في الفنادق الثابتة والعائمة والأماكن الأثرية ما يقارب من 8000 عامل، وبلغ أعداد المرشدين السياحيين نحو 3500 مرشد.











