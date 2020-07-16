جمعت بين الست المصرية والأجنبية .. شاكيرا تهوى شراء السيارات وتعشق الطبخ وتخاف من الزواج

لا تختلف الفتاة الشقراء شاكيرا عن السيدات المصريات، فهي استطاعت بخفة ظلها وروحها الطفولية وملامحها البريئة، أن تجمع بين السيدة المصرية والأجنبية من خلال حبها للمطبخ وشراء السيارات والحرص على شراء الأزياء الجديدة للتألق بها.









لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري .. أبرز المحطات في حياة شاكيرا ...





طباخ خصوصي

تعشق شاكيرا الطبخ والطعام الصحي في آن واحد، للحفاظ على وزنها وجسدها الممشوق، وفي الفترة الأخيرة قامت بتعيين شيف محترف وهو جورج ماركيز وهو كولومبي الأصل، ويقدم لها الأطباق المميزة التي تتناسب مع ذوقها.









خائفة من الزواج





أثارت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا الجدل خلال إطلالتها في برنامج "60 دقيقة"، حينما صدمت متابعيها بالتعليق على مسألة عدم زواجها رسميًا من مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، قائلةً: "أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة... أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".





هواية جمع السيارات

الكثيرون يعلمون جيدًا أن شاكيرا تهتم وتهوى تجميع السيارات الفارهة التي تضفي على إطلالتها العديد من الأناقة والثراء الفاحش، فهي دقيقة جدًا في اختياراتها فلديها سيارة مرسيدس-بنز SLK التي تقدر بحوالي 44.000 دولار، ولأنها من محبي هذه العلامة التجارية فهي تمتلك العديد من الطرازات الأخرى مثل S600 و SL550 و GLK، كما لديها BMW X6 وأودي A7.