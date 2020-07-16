الشرطة الأمريكية تعلن تأييدها لترامب في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الوطني لمنظمات الشرطة الأمريكية، عن تأييد المنظمات الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب موافقة ثلثي أعضاء المنظمات على دعمهم لترامب في اجتماع افتراضي.









وقال ميك مكهيل في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" إنه تقرر ذلك تأييد الرئيس ترامب في اجتماع افتراضي طبقا للائحة منذ عام 1978".









وأضاف: "حصل الرئيس ترامب على هذا التأييد بهامش أكبر من الثلثين الذين شاركوا في جلسة اليوم" متابعا: "لذلك ، إنه لفخر عظيم أن أعلن نيابة عن جمعيتنا الوطنية لمنظمات الشرطة، تأييدنا للرئيس دونالد ترامب".









وقال مفوض شرطة نيويورك السابق بيرني كيريك، الذي كان أيضًا ضيفًا في العرض، إن تأييد المنظمة للرئيس "هائل" ، ولكن "في بدايتها فقط".









يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينافس نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات المقبلة.















