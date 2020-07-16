AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

فتوى البحوث الإسلامية.. الماء للناس جميعا ولا حياة للكائنات بدونه.. الإسلام حرم تملكها وإلحاق الضرر بالغير ومن حق المضرور المحافظة على حقه بما يراه

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:20 م
نهر النيل
نهر النيل
Advertisements
محمد شحتة
فتوى البحوث الإسلامية
الماء أحد أهم عناصر البيئة ولا حياة للكائنات بدونه
الماء للناس جميعًا والشريعة حرمت تملكه أحد بما يضر بالغير
يجب الابتعاد عن التأثير على حصة الدول في نهر النيل
من حق الدولة المضرورة من نقص المياه المحافظة على حصتها بما تراه



قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، إن عنصر الماء يمثل أحد أهم عناصر البيئة التى تحتاجها جميع الكائنات الحية على وجه الأرض إذ لا حياة لهذه الكائنات إلا بالماء ، ولقد عرض القرآن الكريم أبلغ كلام فى أهميته وضرورته فإن الله عز وجل ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء. 


واستشهدت اللجنة، بقول الله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ)، وقال أيضًا (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)، وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها وبغير الماء تموت جميع الكائنات عليها وتلك آية لكل عاقل يقول الله تعالى: (وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ).


وتابعت اللجنة: ولما كان للماء كل هذه الأهمية فقد جعلت الشريعة الماء من الأشياء المشتركة بين الناس جميعًا التى يحرم أن يتملكها أحد بما يسبب ضررًا وحرمانًا لغيره من المحتاجين بقول النبى صلى الله عليه وسلم (النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ)، فالماء إذن ملكيته عامة بمعنى أن الناس جميعًا يشتركون فى ملكيته ومن ثمَّ يكون من حق كل واحد منهم أن ينتفع به ولا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به.


واكدت أن الذى جعل ملكية الماء عامة إنما هو حاجة الناس جميعًا إليه فهو من مرافق الجماعة التى لا يستغنى عنها الجماعة، والماء المشتركة يشمل مياه البحار والأنهار – كنهر النيل- والأمطار فهذا لا يجوز لأحد أن ينفرد به والناس شركاء فيه جميعًا.


وأوضحت اللجنة أنه لأهمية الماء فى حياة الناس والحيوان جاء فى حرمان الناس منه وعيد شديد – لا سيما فى حال الحاجة – فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: (ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ علَى فَضْلِ مَاءٍ – أى له ماء فاضل عن كفايته- بالطَّرِيقِ يَمْنَعُ منه ابْنَ السَّبِيلِ)، والمعنى: يمنعه من المسافر المضطر للماء لنفسه أو لحيوان معه. وفى رواية أخرى: (فيَقولُ اللَّهُ: اليومَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). 


وتابعت: ما قلناه عن الماء وأهميته وأنه مرفق عام ينبغى ألا يحرم من الانتفاع به أحد يطبق أيضًا على الدول التى يمر عليها نهر النيل الذى يمر على كثير من الدول الإفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبًا مهما كانت المبررات لما فى ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل. 


وبالتطبيق على ما سبق فإنه لما كانت إحدى دول حوض النيل  -المنبع- تبنى سدًا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائى لدول المصب، فينبغى عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالًا للقاعدة الشرعية "الضرر يزال" أخذا من حديث النبى صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل الوسائل التي تراها مناسبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم حرمان الابن العاق من الميراث.. البحوث الإسلامية تحسم الجدل

حكم إلقاء القمامة والقاذورات فى طريق الناس وإيذائهم

مفتي الجمهورية : الماء حقٌّ مشترك بين البشر .. وتعنت إثيوبيا يشعل التوتر

مفتي الجمهورية: تهديد الأمن المائي المصري وتعنت إثيوبيا في مفاوضات "سد النهضة" يؤدي إلى عدم الاستقرار بالمنطقة.. وكلمة "شكري" أمام مجلس الأمن تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

خالد الجندي يوجه نداء إلى المصريين: أرجو إزالة المعاصي من على النيل.. فيديو

فتوى بـ «البحوث الإسلامية»: الشريعة حرمت امتلاك الماء وإلحاق الضرر بالغير

ترشيحاتنا

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

بعد التعادل مع إيفرتون.. موقف استون فيلا فريق تريزيجيه والمحمدي من الهبوط بالدوري الإنجليزي

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

لاعب أندرلخت البلجيكى يدخل دائرة اهتمامات النادى الأهلى

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

متحدث الرئاسة: حفيد عمر المختار كان يجلس إلى يمين الرئيس اليوم

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه