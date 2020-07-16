الرقابة الادارية تكثف حملاتها بالمحافظات.. ضبط قضية رشوة بإدارة العبور التعليمية بـ ١.٤ مليون جنيه.. كشف مخالفات بمركز تكنولوجي بالغربية وتحرير ٣٦ مخالفة تموينية بـ 1.7 مليون جنيه

سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

ضبط مخازن شركة بكميات أدوية في أسيوط

كشف مخالفات بمركز تكنولوجي السنطة وتحرير ٣٦ مخالفة تموينية بـ ١,٧ مليون جنيه









القت هيئه الرقابة الإدارية القبض على مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، واخران هما محاسب احدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الاجراءات.









جاء ذلك لطلب المتهمين من الأول حتى الثالث لمبلغ ١,٤ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي ٧٠٠ الف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بنهو إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعًا علي ذمه التحقيقات.









كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مخازن غير مرخصة تابعة لاحدى الشركات الخاصة للأدوية فى حى شرق أسيوط، وبه كميات كبيرة من الأدوية وبه كميات منتهية الصلاحية قيمتها السوقية أكثر من مليوني جنيه.



وذلك فى ضوء المعلومات الواردة باستخدام إحدى الشركات الخاصة للأدوية لمخازن غير مرخصة كائنة في حي شرق اسيوط بمحافظة أسيوط، للاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء، واسفر تفتيشه عن ضبط ٣٥ ألف امبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي ومن بينهم ١٤٤٠٠ امبول خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله خارجها وعدد ١١٠٠ امبول منتهي الصلاحية، وبلغت اجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من مليوني جنيه، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الاجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.







