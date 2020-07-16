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أخبار البلد

سفير زامبيا لـ زووم أفريقيا: الطاقة والتعدين أهم مجالات الاستثمار في بلادنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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أمينة الدسوقى
تناولت ثانى حلقات برنامج زووم أفريقيا الذي يذاع على قناة يوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، حوارا خاصا مع سفير زامبيا بالقاهرة وأيضا فقرة متخصصة عن أشهر الأكلات الزامبية وأيضا فقرة متخصصة عن عادات الزواج والتقاليد فى زامبيا.

وتحدث سفير زامبيا بالقاهرة عن أهم مجالات الاستثمار فى بلاده والتى تتضمن الزراعة والصناعة ومحال الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الهامة.

وتناولت الحلقة أيضا فقرة متخصصة عن عادات الزواج فى زامبيا وماهى التقاليد المتعارف عليه هناك،هذا بالإضافة عرض متخصص للزي التقليدي فى زامبيا. 

كما تتضمن الحلقة فقرة خاصة عن أشهر الأكلات الزامبية من داخل مطبخ السفير الزامبي فى القاهرة  والذي تم من خلاله التعرف على أبرز الأطباق الرئيسية على المائدة الزامبية.

يذكر أن زووم أفريقيا هو برنامج متخصص على دول القارة السمراء يذاع فى الثامنة مساء يوم الخميس من كل أسبوع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري.
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