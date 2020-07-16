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بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يعمل على حماية الأمن القومي العربي والمصري

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:04 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لديها قائد وطنى يعلم جيدا أهمية قضية الامن القومى العربي والمصري وأيضا يعرف الخطوط الحمراء للعمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي. 

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته اليوم أمام القبائل الليبية أنهوجه الدعوة لحماية الأراضي الليبية ولكنه يسعى لإنهاء الأزمة والصراع بالطرق السلمية. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه لا يوجد ارادة قوية حتى الآن من المجتمع الدولي نحو حل وإنهاء الأزمة الليبية مؤكدا أن  مصر لن تقبل أن ليبيا تكون بؤرة للارهاب.

وأشار بكري إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم بشكل جيد أن الأمن القومي الليبي من الأمن القومي المصري وأيضا أمن مصر مهم لليبيا.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار ان ما تفعله تركيا لن ينجح بأى حال من الأحوال مؤكدا أن أردوغان يسعى إلى الهيمنة والسيطرة وسوف يفشل في ذلك. 
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