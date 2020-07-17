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برلمان

نائبة تطالب بضرورة استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:03 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
طالب النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، حتى يتم تهيئتها لاستخدام كل الوسائل التكنولوجية الممكنة.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ضرورة أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بشكل جيد للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة مثل التصحيح الإلكترونى وغيرها من الأمور الأخرى.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان ضرورة تحسين البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، خاصة فى ظل قلة سرعة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر بل وتعطل الإنترنت فى بعض الأحيان.

كما أوضحت أن لا بد أيضا من تدريب طلاب الجامعات على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة الطلاب التى تمتلك أجهزة كمبيوتر، على اعتبار أنهم جزء من العملية التعليمية، وبالتالى فلا بد من أن يكون هناك تواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن طريق التعليم الإلكتروني عن بعد.
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