نائبة تطالب بضرورة استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات

طالب النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة استكمال البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، حتى يتم تهيئتها لاستخدام كل الوسائل التكنولوجية الممكنة.





وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ضرورة أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بشكل جيد للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة مثل التصحيح الإلكترونى وغيرها من الأمور الأخرى .





وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان ضرورة تحسين البنية التحتية التكنولوجية فى الجامعات، خاصة فى ظل قلة سرعة الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر بل وتعطل الإنترنت فى بعض الأحيان.



