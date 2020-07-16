تعظيم شعار صنع في مصر.. رئيس مصنع قادر: تعاقدنا مع بنوك وشركات وجامعات لمدهم بـ الكمامات

قال اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يعمل على إنتاج الكمامات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بإنتاج أنواع مختلفة من الكمامات والمطهرات والمعقمات.





وأضاف «منظور» خلال تصريحاته لموقع «صدى البلد» أن هناك تعاقدات مع البنوك ومياه الشرب والصرف الصحي وجامعة القاهرة والعديد من الجهات والهيئات، مشيرا إلى أن المصنع يعمل على إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات و المطهرات وأدوات التعقيم.





وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن هناك منافذ البيع تابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز المشروعات والخدمة الوطنية للتنشيط والاستفادة بالسيارات المتواجدة في كل مكان بمحافظات مصر وسيكون هناك تنسيق مع حملات إعلانية لتثبيت سعر الكمامات التي تطرح في الأسواق والصيدليات.



