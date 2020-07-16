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أخبار البلد

تعظيم شعار صنع في مصر.. رئيس مصنع قادر: تعاقدنا مع بنوك وشركات وجامعات لمدهم بـ الكمامات

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:59 م
اللواء أحمد منظور
اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يعمل على إنتاج الكمامات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بإنتاج أنواع مختلفة من الكمامات والمطهرات والمعقمات.

وأضاف «منظور» خلال تصريحاته لموقع «صدى البلد» أن هناك تعاقدات مع البنوك ومياه الشرب والصرف الصحي وجامعة القاهرة والعديد من الجهات والهيئات، مشيرا إلى أن المصنع يعمل على إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات و المطهرات وأدوات التعقيم.

وأوضح  رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن هناك منافذ البيع تابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز المشروعات والخدمة الوطنية للتنشيط والاستفادة بالسيارات المتواجدة في كل مكان بمحافظات مصر وسيكون هناك تنسيق مع حملات إعلانية لتثبيت سعر الكمامات التي تطرح في الأسواق والصيدليات.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.

وتتميز الهيئة بالكوادر البشرية حيث قامت باستغلال الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، والكبائن مزودة بعدد من الرشاشات تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد وتعقيمها قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها ,وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل اتوماتيكيا عند الخروج.
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