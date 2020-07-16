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أخبار العالم

تقرير أممي: قطر تمارس العنصرية ضد عمال منشآت كأس العالم

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن تقديم تقرير أممي إلى مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع يتهم قطر بالتمييز ضد العمال الاجانب. 

وقال التقرير المقدم إلى الأمم المتحدة إن عمال منشآت كأس العالم عام 2022 في قطر يتعرضون لتمييز وعنصرية ممنهجة. 

وأضاف التقرير أن بعض عمال منشآت كأس العالم في قطر لا يتلقون أجورهم، كما أن بعض العاملين يعملون في ظروف غير آمنة. 

من ناحية أخرى، أفادت وكالة فرنس برس، عن وجود 1102 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين العمالة الاجنبية، العاملة في منشآت كأس العالم بقطر، كما سجلت أول حالة وفاة بين العمالة. 

وكشف مصدر إلى الوكالة الفرنسية أنه تم تسجيل 1102 إصابة بالجائحة في أوساط العاملين في مشاريع تابعة للبطولة بينما ما تزال 121 حالة منها نشطة.

فيما قالت اللجنة العليا للمشاريع الخاصة بكأس العالم قطر2022: ""تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة مهندس يبلغ من العمر 51 عاما ويعمل لدى شركة كونسبيل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد".

واضاف البيان أن المهندس عمل في مشاريع اللجنة العليا منذ أكتوبر الماضي، ولم يكن يعاني من أي مشكلات صحية". كما لم يتم الإعلان عن جنسية المتوفى.
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