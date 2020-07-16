شوط أول سلبي بين أستون فيلا وإيفرتون

انتهى الشوط الأول من مواجهة إيفرتون وضيفه أستون فيلا بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة على ملعب "جويسون بارك" فى السابعة مساء اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الـ 36 من الدورى الإنجليزى الممتاز.





وتواجد الدوليان المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى أساسيين فى تشكيل أستون فيلا.

وسيطر استون فيلا على مجريات أحداث الشوط الأول بفضل تحركات الثنائى تريزيجيه وجاك جريليش، ولكن دون وجود فرص حقيقية على مرمى التوفيز.

وكان تريزيجيه قد سجل هدفى فوز أستون فيلا على كريستال بالاس فى الجولة الماضية.

ويدخل أستون فيلا لقاء اليوم وهو فى موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة، بينما إيفرتون فى المركز الحادى عشر برصيد 45 نقطة.