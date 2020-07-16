محلل ليبي: كلمة السيسي أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تاريخية

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية كانت تاريخية.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القيادة المصرية تستشعر الخطر الذي يهدد المصريين تجاه العدوان التركي على الشعب الليبي وجلب آلاف المرتزقة التي تمولهم قطر وتدعمهم تركيا بجميع أنواع الأسلحة.
أضاف، كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين الشعبين.
وكان الرئيس المصري، أكد عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشددًا على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.