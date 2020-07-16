محلل ليبي: كلمة السيسي أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تاريخية

قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية كانت تاريخية.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القيادة المصرية تستشعر الخطر الذي يهدد المصريين تجاه العدوان التركي على الشعب الليبي وجلب آلاف المرتزقة التي تمولهم قطر وتدعمهم تركيا بجميع أنواع الأسلحة.





أضاف، كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين الشعبين.



