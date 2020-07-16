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محلل ليبي: كلمة السيسي أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تاريخية

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية كانت تاريخية.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القيادة المصرية تستشعر الخطر الذي يهدد المصريين تجاه العدوان التركي على الشعب الليبي وجلب آلاف المرتزقة التي تمولهم قطر وتدعمهم تركيا بجميع أنواع الأسلحة.

أضاف، كلمة الرئيس السيسي اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة  بين الشعبين.

وكان الرئيس المصري، أكد عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشددًا على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.
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