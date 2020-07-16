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اللواء محمد زكي: طلب مشايخ القبائل الليبية لدعم الجيش المصري رسالة هامة للداخل والخارج

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:27 م
لقاء السيسي بمشايخ
لقاء السيسي بمشايخ ليبيا
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن لقاء مشايخ القبائل الليبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرمز إلى شعار هام هو "شعب واحد ومصير واحد".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشايخ القبائل الليبية والوجهاء والعُمد جاءوا من مختلف أرجاء ليبيا، وليس من اتجاه معين كما يحاول البعض أن يصدر هذا الفكِر.
وتابع: أن كل الحضور من الوفد الليبي أجمعوا على احتياجهم لدعم الجيش المصري، لطرد المستعمر التركي، وهذا في حد ذاته طلبا شرعيا يدعم موقف مصر أمام العالم، وهي رسالة هامة للداخل والخارج.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال اليوم الخميس، أن مصر، في حال تدخلت في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب، ومشددًا على أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل في ليبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=xWb4yeZaZ1U

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