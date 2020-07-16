ما يطلبه السوشيالجية | التحرش بـ رانيا يوسف.. مايوه روبي يثير الجدل.. تفاصيل القبض على هدير الهادي وبسنت محمد

عرضت القناة الرسمية لموقع صدى البلد، ثالث حلقات برنامج « ما يطلبه السوشيالجية » المهتم بمناقشة أبرز التريندات التي سيطرت على اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقدمه ماجدة المهدي.









وخلال الحلقة الثالثة، تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، التي أثارت الجدل في الأسبوع الماضي، من أبرزها قضية الفنانة عبير بيبرس، التي قتلت زوجها بـ 3 طعنات بسبب تزايد المشاجرات بينهما.









وتناولت الحلقة أيضًا، قصة التحرش بالفنانة رانيا يوسف، التي قامت مسبقًا، بنشر عدد من المحادثات لبعض الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجة بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه ضدهم، ونشرت صورًا لـ حسابات هؤلاء الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏‎#متخافيش ‎#افضحي_متحرش".









واستعرضت الحلقة، صورة الفنانة روبي بـ المايوه في ظهور نادر لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، بالإضافة غلى تفاصيل القبض على هدير الهادي وبسنت محمد.