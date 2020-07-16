5 مدربين مرشحون لتولى تدريب سوهاج خلفا لـ كشري

كشف مصدر مطلع داخل نادي سوهاج عن اسماء المدربين المرشحين لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ أحمد كشري الذي تولى مهمة تدريب اسوان بالدورى الممتاز .



وأضاف المصدر ان المرشحين هم علاء نوح وياسر رضوان وأحمد نخله وطارق السيد وأيمن الجمل الاقرب لتولى المنصب .



وكان احمد كشري المدير الفني فسخ التعاقد مع نادي سوهاج بالتراضي وتولى مهمة تدريب اسوان في الدورى الممتاز خلال فترة التوقف علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مباريات الدورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر علي ان تستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل بعد الحصول علي الضوء الاخضر من مجلس الوزراء لأستئناف النشاط الرياضي .



جدير بالذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الاولى "الصعيد" برصيد22 نقطة بينما يحتل فريق بني سويف المركز الاول برصيد 35 بالتساوي مع فريق البنك الاهلي .

