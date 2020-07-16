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رياضة

5 مدربين مرشحون لتولى تدريب سوهاج خلفا لـ كشري

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:50 م
سوهاج - ارشيفية
سوهاج - ارشيفية
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كشف مصدر مطلع داخل نادي سوهاج عن اسماء المدربين المرشحين لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ أحمد كشري الذي تولى مهمة تدريب اسوان بالدورى الممتاز .

وأضاف المصدر ان المرشحين هم علاء نوح وياسر رضوان وأحمد نخله وطارق السيد وأيمن الجمل الاقرب لتولى المنصب .

وكان احمد كشري المدير الفني فسخ التعاقد مع نادي سوهاج بالتراضي وتولى مهمة تدريب اسوان في الدورى الممتاز خلال فترة التوقف علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مباريات الدورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر علي ان تستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل بعد الحصول علي الضوء الاخضر من مجلس الوزراء لأستئناف النشاط الرياضي .

جدير بالذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الاولى "الصعيد" برصيد22 نقطة بينما يحتل فريق بني سويف المركز الاول برصيد 35 بالتساوي مع فريق البنك الاهلي .
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