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برلمان

نائب: لقاء الرئيس السيسى بالقبائل الليبية رسالة للعالم بدعم مصر للسلام

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:43 م
الرئيس السيسى و القبائل
الرئيس السيسى و القبائل الليبية
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معتز الخصوصى
قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب أن لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي اليوم " هام للغاية " ، ويؤكد للعالم أن الدولة المصرية داعمة للسلام والاستقرار بعيدًا عن كافة أشكال العنف والتطرف والمليشيات.

وأضاف " علاء والى " فى بيان صحفى له أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عددا من الرسائل الهامة خلال اللقاء من بينها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة.

وأوضح أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، والقبائل الليبية لها  دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة ، وأمنكم وسلامك هو امننا وسلامنا واستقراركم هو استقرارنا ونموكم هو نمونا"..، كل الدعم لوحدة الاراضى الليبية وكل الدعم لاستقرار ليبيا.

وقال النائب علاء والى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس جمهورية يدعو للسلام والاستقرار في المنطقة من أجل الحفاظ  على أمن واستقرار الشعوب وبعيدًا عن الدمار والخراب ، ودائمًا ما يؤكد على هذا في كل لقاءاته الداخلية والخارجية ويطالب بوقف الاقتتال  والدخول في مسار  السلام حفاظًا على المنطقة وشعبها.
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