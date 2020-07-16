محلل سياسي: مصر تقدم خيار السلام والحوار على الحرب في ليبيا

قال عبد الستار حتيتة؛ المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي؛ إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية، جاءت جامعة وشاملة تعبر عن القوة والثبات والثقة بالنفس، وعن قدرة الدولة المصرية على الفعل.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية صبورة ولكنها حينما تجد الخطر أينما كان فتجابهه بقوة وثبات.
وأضاف، أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تتخذ الإجراءات المطلوبة حينما تريد أن تقوم بعمل ما.
وأوضح حتيتة؛ أن الشعب الليبي جميعه مع وحدة الدولة والنسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية بعمق وببساطة وهو شيء نادر في الرؤساء.
وتابع أن مصر تقدم خيار السلام والحوار وحقن الدماء وعدم نشر الفوضى على خيار الحرب، ومع ذلك إذا اضطرت للحرب فهي قادرة وجاهزة ولديها الإمكانات لذلك.