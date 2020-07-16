محلل سياسي: مصر تقدم خيار السلام والحوار على الحرب في ليبيا

قال عبد الستار حتيتة؛ المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي؛ إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية، جاءت جامعة وشاملة تعبر عن القوة والثبات والثقة بالنفس، وعن قدرة الدولة المصرية على الفعل.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية صبورة ولكنها حينما تجد الخطر أينما كان فتجابهه بقوة وثبات.





وأضاف، أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تتخذ الإجراءات المطلوبة حينما تريد أن تقوم بعمل ما.





وأوضح حتيتة؛ أن الشعب الليبي جميعه مع وحدة الدولة والنسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم أمام مشايخ وأعيان القبائل الليبية بعمق وببساطة وهو شيء نادر في الرؤساء.





وتابع أن مصر تقدم خيار السلام والحوار وحقن الدماء وعدم نشر الفوضى على خيار الحرب، ومع ذلك إذا اضطرت للحرب فهي قادرة وجاهزة ولديها الإمكانات لذلك.