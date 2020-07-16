إيفلين متى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أمنها القومي

قالت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، إن "مصر منذ اليوم الأول تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جارتها الليبية، وأعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها التدخل الأجنبي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المساس بأمنها القومي والتي تشكل ليبيا عُمقا استراتيجيا لها، ودعت لإبقاء الوضع القائن دون تغير لبدء عملية سلام تنهي الصراع وتفتح الباب لتشكيل حكومة وطنية موحدة".





وأوضحت النائبة، في بيان لها، "أطلقت مصر عشرات مبادرات السلام والدعوات للتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بشكل يعيد لهذا البلد أمنه واستقراره، إلا أن حكومة ما يسمي بالوفاق التي رهنت قرارها لسلطان تركيا العثماني ولميليشياتة الإرهابية لم تستمع لصوت العقل".





وأردفت "متى"، "أعلنت مصر بوضوح ااستعدادها للتدخل العسكري في حال طلب الأشقاء الليبيين ذلك، درءا لخطر العمليات الإرهابية في حال إستيلاء معسكر الوفاق وحليفة التركي على سرت والجفرة والذي إعتبرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر لا يمكن لمصر أن تسمح بتجاوزه".





ولفتت إلى أن "لمصر موقفها الواضح ودورها العربي والإقليمي الداعي للسلام والحوار والدفاع عن أمنها وأمن كل قطر عربي، وهي قادرة بقواتها العسكرية درء أي مساس بسيادتها وسيادة شقيقتها الليبية.