إيفلين متى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أمنها القومي

قالت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، إن "مصر منذ اليوم الأول تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جارتها الليبية، وأعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها التدخل الأجنبي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المساس بأمنها القومي والتي تشكل ليبيا عُمقا استراتيجيا لها، ودعت لإبقاء الوضع القائن دون تغير لبدء عملية سلام تنهي الصراع وتفتح الباب لتشكيل حكومة وطنية موحدة".
وأوضحت النائبة، في بيان لها، "أطلقت مصر عشرات مبادرات السلام والدعوات للتفاوض لإنهاء الأزمة الليبية بشكل يعيد لهذا البلد أمنه واستقراره، إلا أن حكومة ما يسمي بالوفاق التي رهنت قرارها لسلطان تركيا العثماني ولميليشياتة الإرهابية لم تستمع لصوت العقل".
وأردفت "متى"، "أعلنت مصر بوضوح ااستعدادها للتدخل العسكري في حال طلب الأشقاء الليبيين ذلك، درءا لخطر العمليات الإرهابية في حال إستيلاء معسكر الوفاق وحليفة التركي على سرت والجفرة والذي إعتبرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر لا يمكن لمصر أن تسمح بتجاوزه".
ولفتت إلى أن "لمصر موقفها الواضح ودورها العربي والإقليمي الداعي للسلام والحوار والدفاع عن أمنها وأمن كل قطر عربي، وهي قادرة بقواتها العسكرية درء أي مساس بسيادتها وسيادة شقيقتها الليبية.