رئيس حكماء ليبيا: جلسة الرئيس السيسي مع مشايخ ليبيا تاريخية

قال محمد المغربي، رئيس مجلس حكماء ليبيا، إن جلسة الرئيس مع مشايخ ليبيا كانت تاريخية، مردفا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج صدره تجاه الشعب الليبي".





وتابع المغربي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن": "الرئيس عبد الفتاح السيسي حث على المحافظة على البلاد من الجماعات المتطرفة التي عطلت الكثير من الأمور العسكرية، لافتا إلى أن اللقاء اليوم كان عائليا وقوميا وطيب ومبارك، وأظهر حرص الرئيس السيسي على الأراضي الليبية، وعدم تقسيم ليبيا.





ونوه رئيس مجلس حكماء ليبيا إلى أن الشعب الليبي يكن كل الود والتقدير والاحترام لمصر التي تعتبر عمقا استراتيجيا ليبيا.





وأشار إلى أن مشايخ ليبيا جاءوا لمصر، لكي يقدموا لمصر حكومةً وشعبًا وجيشًا، الشكر على وقوف الدولة المصرية، بجانب الشعب الليبي.





والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.