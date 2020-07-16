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محمد موسى لـ المواطنين: خذوا بياناتكم من المؤسسات الوطنية وليس من السوشيال ميديا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:53 م
محمد موسى
محمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى، إن لجان الإخوان الإلكترونية تهدف إلى إرباك المشهد المصري من خلال بث الشائعات، خاصة فيما يخص قضية سد النهضة.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامجه خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن هناك اجتماعا عُقد الأسبوع  الماضي بين عناصر من المخابرات التركية وأخرى من التظيم الإرهابي بهدف إرباك المشهد المصري.
وتابع محمد موسى، إن هناك محاولات لتنظيم عمليات إرهابية نوعية لإرباك المشهد، ولكن القيادة المصرية واعية ولا تستفز، وتتحرك بشكل مدروس ومخطط.

ووجه "موسى" رسالة للمصريين قائلا: "خدوا بياناتكم من مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، ومتخدوهاش من فيس بوك، وخلينا نتفق اللجان الإرهابية تهدف لحرق الأرض بمن عليها".
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