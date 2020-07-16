محمد موسى لـ المواطنين: خذوا بياناتكم من المؤسسات الوطنية وليس من السوشيال ميديا

قال الإعلامي محمد موسى، إن لجان الإخوان الإلكترونية تهدف إلى إرباك المشهد المصري من خلال بث الشائعات، خاصة فيما يخص قضية سد النهضة.
وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامجه خط أحمر على قناة الحدث اليوم، أن هناك اجتماعا عُقد الأسبوع الماضي بين عناصر من المخابرات التركية وأخرى من التظيم الإرهابي بهدف إرباك المشهد المصري.
وتابع محمد موسى، إن هناك محاولات لتنظيم عمليات إرهابية نوعية لإرباك المشهد، ولكن القيادة المصرية واعية ولا تستفز، وتتحرك بشكل مدروس ومخطط.
ووجه "موسى" رسالة للمصريين قائلا: "خدوا بياناتكم من مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، ومتخدوهاش من فيس بوك، وخلينا نتفق اللجان الإرهابية تهدف لحرق الأرض بمن عليها".