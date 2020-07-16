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نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:52 م
ابي أحمد
ابي أحمد
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عبد الخالق صلاح
وصف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، الموقف الإثيوبي بأنه "محير ومتخبط"، وذلك بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة، ثم نفي حدوث ذلك.

وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن الجولة الحالية من المفاوضات انتهت ولم نتوصل لعلاج النقاط والمشكلات الفنية المعلقة، ومن المفترض أن تتقدم كل دولة بتقرير يتم رفعه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة قيادات الدول الثلاث.

وأضاف "الحفني"، أن وزارة الري والموارد المائية السودانية رصدت نقصا في كمية المياه يقدر بـ90 مليون متر مكعب، وهو ما قد يدل على أنه تم إغلاق احدى بوابات سد النهضة التي تمر منها المياه.

وتابع أن مجلس الأمن مازال ينتظر الحصول على التقرير النهائي بخصوص جولة المفاوضات النهائية.
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