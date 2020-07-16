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أخبار العالم

شاهد.. انبعاث نيران وأبخرة من باطن الأرض بـ واحة الرهبان في العراق

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر انبعاث نيران وابخرة وغازات مع تشقق الأرض في صحراء النجف.

وقالت تقارير إعلامية إن الظاهرة حدثت في منطقة صحراوية جنوبي مدينة النجف، في منطقة بالقرب من "بحر النجف" وتعرف باسم "واحة الرهبان".

وقال خبراء إن يجري هو عبارة عن "انبعاث نيران وأبخرة كبريتية من جوف الأرض، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في المنطقة خلال هذا الوقت من العام".

وأوضح وزير النقل السابق والنائب الحالي في البرلمان العراقي، فنجان الحمامي، أن المنطقة التي شهدت الظاهرة، تعد من مناطق التصدع الواقعة غرب الفرات بين الأنبار وكربلاء والنجف، ثم تنحدر باتجاه الجنوب ضمن تصدع أبو جير، لافتا إلى أن واحة الرهبان هي الأكثر تأثرا، حيث تتعرض أرضها الرخوة للتكسر، وهذا ينتج عنه غازات تتسبب بحرق المادة العضوية التي على السطح".

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