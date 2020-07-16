مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور

على مدار السنين كانت مهنة بيع السكاكين والسواطير وسنِها من أهم المهن ، تمر الأعوام وتتغير الأحوال تبقى مهنة السنان متآصلة ، ليستقبل السنان زبائنه عبر تعاقب الأجيال، إنها صنعة نبى الله داوود.





يدخل السنان حروف السكين بين باطن يده والحجر الدائر أمامه حتى يستطيع سنها ، و يحرك السكين يمينه ويساره حتى تصبح حادة، فيما يفعل السنان ذلك دون خوف أو كلل.. وأيضا من دون أن يتعرض لجرح أو قطع في يديه .





فيما يبدأ سعر السكين المحلي من 25 جنيهًا أما الساطور لا يزيد سعره على 200 جنيه،ولكن مهنة السنان من أصعب المهن ، وكانت في السابق عقاب لمن يتكرر هروبه من المدرسة لكي يتعلم الأدب من فرط صعوبتها ، وكانت في الماضي أكثر ربحية من الآن، لكن مازالت تجلب الخير.

