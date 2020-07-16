مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور

على مدار السنين كانت مهنة بيع السكاكين والسواطير وسنِها من أهم المهن ، تمر الأعوام وتتغير الأحوال تبقى مهنة السنان متآصلة ، ليستقبل السنان زبائنه عبر تعاقب الأجيال، إنها صنعة نبى الله داوود.
يدخل السنان حروف السكين بين باطن يده والحجر الدائر أمامه حتى يستطيع سنها ، و يحرك السكين يمينه ويساره حتى تصبح حادة، فيما يفعل السنان ذلك دون خوف أو كلل.. وأيضا من دون أن يتعرض لجرح أو قطع في يديه .
فيما يبدأ سعر السكين المحلي من 25 جنيهًا أما الساطور لا يزيد سعره على 200 جنيه،ولكن مهنة السنان من أصعب المهن ، وكانت في السابق عقاب لمن يتكرر هروبه من المدرسة لكي يتعلم الأدب من فرط صعوبتها ، وكانت في الماضي أكثر ربحية من الآن، لكن مازالت تجلب الخير.
ودائمًا ما كان السنانون حريصين على بقاء سن السكاكين مصدر رزقهم الرئيسي يتوارثونه جيلًا بعد جيل، فيما يزداد صدى مهنة السنان وبائع السكانين فى موسم عيد الأضحى المبارك .