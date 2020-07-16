AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمرو سيد
على مدار السنين كانت مهنة بيع السكاكين والسواطير وسنِها من أهم المهن ، تمر الأعوام وتتغير الأحوال تبقى مهنة السنان متآصلة ، ليستقبل السنان زبائنه عبر تعاقب الأجيال، إنها صنعة نبى الله داوود.

يدخل السنان حروف السكين بين باطن يده والحجر الدائر أمامه حتى يستطيع سنها ، و يحرك السكين يمينه ويساره حتى تصبح حادة، فيما يفعل السنان ذلك دون خوف أو كلل.. وأيضا من دون أن يتعرض لجرح أو قطع في يديه .

فيما يبدأ سعر السكين المحلي من 25 جنيهًا أما الساطور لا يزيد سعره على 200 جنيه،ولكن مهنة السنان من أصعب المهن ، وكانت في السابق عقاب لمن يتكرر هروبه من المدرسة لكي يتعلم الأدب من فرط صعوبتها ، وكانت في الماضي أكثر ربحية من الآن، لكن مازالت تجلب الخير.

ودائمًا ما كان السنانون حريصين على بقاء سن السكاكين مصدر رزقهم الرئيسي يتوارثونه جيلًا بعد جيل، فيما يزداد صدى مهنة السنان وبائع السكانين فى موسم عيد الأضحى المبارك .
مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور
مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور
مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور
مهنة النبى داوود.. السنان بين الماضى والحاضر ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"

عوروني واغتصبوني.. حكاية منة عبد العزيز ومازن إبراهيم بين براءة الأطفال وفجور التيك توك

لما كنا صغيرين الحلقة 29 .. ريهام حجاج تعترف بأسباب قتلها أصدقائها

في ذكرى رحيله.. تعرف على مهنة يوسف داوود قبل التمثيل

يوسف داوود مطلوب على جوجل.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

الكاف يؤجل حسم مستضيف نهائيات دوري أبطال إفريقيا إلى الاثنين

بملابس محتشمة.. حنان مطاوع تستعيد ذكريات شهر العسل

جمعت بين الست المصرية والأجنبية .. شاكيرا تهوى شراء السيارات وتعشق الطبخ وتخاف من الزواج

قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

أهم وأحب الناس لقلبي.. شاهد حنان مطاوع تشارك جمهورها بصورة جديدة

بعد حفل خطوبتها.. 10 إطلالات لـ أمينة خليل جريئة ومثيرة

AdvertisementS

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

بدء الدراسة 17 أكتوبر.. بالصور شاهد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

بملابس محتشمة.. حنان مطاوع تستعيد ذكريات شهر العسل

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا