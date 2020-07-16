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أخبار العالم

الإمارات تسجل 281 إصابة بكورونا وشفاء 994 حالة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب تسجيل 994 شفاء لحالات مصابة. 

وكشفت طيران الإمارات، عن إعادة تشغيل طائرتها العملاقة "إيه 380" لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة "إيه 380" إلى لندن هيثرو في 1 أغسطس المقبل.

جاء ذلك عقب عودة طائرات "إيه 380" إلى الأجواء اليوم لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

كما أقلعت أولى هذه الطائرات من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة "ئي كيه 001" إلى لندن هيثرو في الساعة 7:45 صباحًا، تلتها الرحلة "ئي كيه 073" إلى باريس شارل ديغول في الساعة 8:20 صباحًا.

ومن المقرر أن تلقى رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 073" استقبالًا خاصًا عند وصولها إلى باريس شارل ديجول، حيث ستصبح الرحلة المنتظمة الأولى والوحيدة بطائرة "إيه 380" التي تهبط في هذا المطار الأوروبي الرئيس منذ بدء جائحة كوفيد-19.

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