وكيل حقوق إنسان البرلمان: لقاء الرئيس السيسي بمشايخ ليبيا يؤكد حرص مصر على استقرار المنطقة

أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي اليوم رسالة هامة للعالم بأن الدولة المصرية داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وترفض العنف ومحاولات الميليشيات لتقسيم الشقيقة ليبيا إلى دويلات أخرى والتدخل في شئون الدولة يؤكد حرص القيادة السياسية على المحافظة على الوحدة العربية واستقرار المنطقة والذى جاء تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".





وقالت النائبة مارجريت عازر فى بيان صحفى لها إن الرئيس السيسى رجل سلام ويسعى دائمًا إلى السلام والاستقرار في المنطقة للحفاظ على الشعوب من الخراب والدمار.





وأضافت أن ثقة رؤساء القبائل الليبية فى القيادة السياسية والمصريين ناتجة عن أن مصر دولة حامية للشرعية والاستقرار وليس لها أى أطماع بل استضافة رؤساء القبائل يؤكد أن الشعب الليبى هو صاحب تقرير مصيره.





وأوضحت "وكيل لجنة حقوق الإنسان" أن لقاء المشايخ والقبائل اليوم بالرئيس السيسى يؤكد مدى أهمية الأخوة والعلاقة الوطيدة بين الأشقاء الليبيين والمصريين وأن أمنهم من أمن مصر وسلامهم هو سلامنا، وتأكيداته أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة، ولن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا، والقبائل الليبية لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.