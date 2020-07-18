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أخبار البلد

ورشة للصحفيين والإعلاميين حول انتخابات الشيوخ بـ ماسبيرو غدا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ، صباح غدا السبت ، تتناول كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة.

يشارك في الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

تبدأ الورشة بمحاضرة للمستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تليها مداخلات لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين.

يعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة تتناول القوانين المنظمة لسير الانتخابات والضوابط التي قررتها اللجنة في ضوء الإجراءات الاحترازية، والمعايير الدولية وإرشادات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأهم التجارب المستفادة من الانتخابات السابقة.

وتعقد حلقات نقاشية واسعة يديرها أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارون محمد أبو ضيف وخالد عراق ووليد محمود.

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