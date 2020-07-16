انتشار أمني مكثف في عدة مدن إيرانية لهذا السبب

قالت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الإيراني استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة في مدينة بهبهان غرب البلاد.





ووفقا لشهود عيان فإن اشتباكات اندلعت في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية أنباء عن انتشار أمني مكثف في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى.





وذكرت أن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في عدد من المدن تحسبا لقيام أي تظاهرات.





وكانت إيران شهدت خلال الأشهر الماضية تظاهرات عدة منددة بحكم الملالي، والانهيار الاقتصادي في البلاد.