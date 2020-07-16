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توك شو

بعد استخراجها من رأس شاب.. طب قصر العيني: السكينة اخترقت الجمجمة وفص المخ.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:43 م
طعن شاب لنفسه بالسكين
طعن شاب لنفسه بالسكين
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اسراء صبري
قال علي يسري القاضي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة القاهرة قصر العيني، وأحد المشرفين على عملية استخراج سكين من رأس شاب، إن الشاب وصل إلى المستشفى في تمام الثانية بعد منتصف الليل، وكانت السكينة في الفص الأيسر للرأس.

وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مصر في القلب" المذاع على قناة "المحور" أن الفريق تمكن من تحضير العمليات سريعا خلال نصف ساعة، متابعا: تم تحضير أكياس الدم وإبلاغ فريق التخدير.

وأشار إلى أن المريض دخل العمليات تحت اشراف دكتور أيمن طارق مدرس قصر العيني، مضيفا: قمنا بوضع خطة لاستخراج السكينة والتأهب في حالة حدوث أي مضاعفات للحالة.

وتابع: السكينة كانت مخترقة الجمجمة والفص الأيسر من المخ بالكامل، وكان هناك نزيف في المخ ولكن تم السيطرة على النزيف بنجاح، والحمد لله قدرنا نستخرج السكينة بدون أي إصابة للمناطق الحيوية في المخ.


وأضاف: حاليا الشاب تعافى وتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية، لافتا إلى أن الولد لديه تاريخ مع المشاكل النفسية وحاول الإنتحار من خلال قطع اليد اليمين له، ولكن من الصعب أن يقوم بإدخال السكينة بيده الشمال، ولكن هذا اختصاص الطب الجنائي والأمراض النفسية.  
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