AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زراعة القليوبية: مشروع البتلو لتوفير اللحوم للمستهلك طول العام|فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:47 م
المهندس حسن زايد
المهندس حسن زايد وكيل وزارة الرزاعة بالقليوبية
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن مشروع البتلو تم تمويله من البنك المركزي بـمبلغ 75 مليون جنيه على مستوى الجمهورية، ويهدف الى توفير اللحوم الحمراء للمستهلك المصري.


وأضاف زايد خلال استضافته ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامي حمدي رزق، أن المرزعة تحتوى على 1000 رأس ماشية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مرحلتين الاولى انتاج 250 كيلو والثانية 400 كيلو من أجل توفير اللحوم للمواطنين طول الوقت.


وتابع وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه يوجد 6000 رأس بالقليوبية، قائلا "لدينا 775 مربيا منهم صغار المربين ويمتلك كل واحد منهم من 5 إلى 10 رءوس".


وأشار حسن زايد إلى أن 75% من الثروة الحيوانية في مصر في يد صغار المربين بينما الـ 25% المتبقية تكون في يد كبار المربين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بزيادة الدعم المقدم لمشروع البتلو.. قروض للمربين بفوائد 5 % .. والزراعة : ينعكس آثارها على أسعار اللحوم

الزراعة توافق على صرف ١٠٢ مليون جنيه جديدة لتمويل صغار المربين بمشروع البتلو

القليوبية تطلق أكبر حملة لحماية الثروة الحيوانية في الوحدات البيطرية

خطوات الحصول على قرض مشروع إحياء البتلو بالقليوبية.. صور

الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه

بقيمة 187 مليون جنيه.. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

ترشيحاتنا

خبير أمني: الداخلية تنظر في تسليح رجال الشرطة لمواجهة العناصر الخطيرة

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الترسانة

تدريبات الأهلي.. كهربا يستعرض مهارته ويحرز هدفا عالميا في شباك الشناوي

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

حتيتة: المركزي الليبي حوّل ودائع ضخمة إلى بنوك التنمية في إثيوبيا

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات

بفستان أبيض.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها