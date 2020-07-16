زراعة القليوبية: مشروع البتلو لتوفير اللحوم للمستهلك طول العام|فيديو

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن مشروع البتلو تم تمويله من البنك المركزي بـمبلغ 75 مليون جنيه على مستوى الجمهورية، ويهدف الى توفير اللحوم الحمراء للمستهلك المصري.









وأضاف زايد خلال استضافته ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامي حمدي رزق، أن المرزعة تحتوى على 1000 رأس ماشية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مرحلتين الاولى انتاج 250 كيلو والثانية 400 كيلو من أجل توفير اللحوم للمواطنين طول الوقت.









وتابع وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه يوجد 6000 رأس بالقليوبية، قائلا "لدينا 775 مربيا منهم صغار المربين ويمتلك كل واحد منهم من 5 إلى 10 رءوس".







