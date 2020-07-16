تفاصيل ضبط 33 ألف أمبول تخدير و1081 فيال منتهي الصلاحية بشقة سكنية في أسيوط





تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بأسيوط اليوم من ضبط ٣٣ ألف و٦٦٢ امبول تخدير وعناية مركزة لعمليات القلب والكبد مدون عليها خاص بوزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى ضبط ١٠٨١ فيال منتهى الصلاحية بشقة سكنية بدون ترخيص تدار مكتب علمي ومخزن خاص لإحدى الشركات يديرها دكتور بيطري بدون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.





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كانت حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلية بمديرية الصحة بأسيوط برئاسة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلية بالمديرية قامت بحملة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين قامت بحملة بمدينة أسيوط.





أسفرت عن ضبط شقة سكنية يديرها طبيب بيطري بها 33 ألف و662 امبول تخدير وعناية مركزة لعمليات القلب والكبد مدون عليها خاص بوزارة الصحة والسكان بالإضافة الى ضبط ١٠٨١ فيال منتهى الصلاحية وتم طمس تواريخ الصلاحية لإعادة استخدامه.





تم تحرير محضر 1916 جنح أمن دولة طوارئ ثانى أسيوط بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.