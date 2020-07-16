تامر أمين يوجه رسالة طمأنة للمصريين بخصوص سد النهضة وأزمة ليبيا

قال الإعلامى تامر أمين، إن الجميع فى مصر عليهم أن يطمئنوا، فيما يخص الأحداث التى تشهدها مصر سواء الخاص بأزمة سد النهضة، أو ما يحدث فى ليبيا





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن وزير الري الإثيوبي خرج أمس بتصريحات عن ملء سد النهضة، وبعد ذلك قامت إثيوبيا بنفيها.





وأشار تامر أمين، إلى أن الخارجية المصرية بعد تصريحات وزير الإثيوبي قامت بإصدار بيان تطالب إثيوبيا بتوضيح رسمى، لما يحدث فى سد النهضة.





وأوضح تامر أمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم أكثر من رسالة، بخصوص الأزمة الليبية ، وأكد أن مصر تريد السلام فى المنطقة.



