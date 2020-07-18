الشهيدة رقم 121.. حكاية الدكتورة وسام الديب حاربت لعلاج العقم وقتلها كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة وسام الديب ، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد رقم ( 121 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قد نعى بخالص الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره بالأصالة عن نفسه وبالإنابة أن أسرة جامعة الفيوم، وفاة الدكتورة وسام الديب، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة، التي وافتها المنية اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020 بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

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والمؤهلات العلمية للدكتورة وسام حاصلة علي بكالوريوس : الطب والجراحة - جامعة القاهرة – 1997 وماجستير: النساء والتوليد - كلية الطب - جامعة القاهرة – 2002 ودكتوراه : النساء والتوليد - كلية الطب - جامعة القاهرة – 2007.

وتدرجت الدكتورة وسام فى الجامعة بوظيفة مدرس مساعد : من 2003 إلى 2008 ، ثم مدرس : من 2008 إلى 2017 و استاذ مساعد : من 2017 حتى الآن

وأهم الرسائل العلمية التى حصلت عليها الدكتورة وسام ، هى :الحديث فى مدى انتشار وتشخيص حمل خارج الرحم البوقى ، ودراسة دوبلر الشريان السرى والأوسط الدماغى والكلوى وعلاقته بالسائل الأمينوسى بالتنبوء بحالة حديثى الولادة فى حالات تسمم الحمل .

ومن اهم أبحاثها العلمية قياس معدل إنتاج البول الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد أثناء الحمل الطبيعي ومرضى السكر المصاحب للحمل و نشاط انزيمات الفوسفوليبازوالأسبرتات بروتيناز فى فصائل الكانديدا المسببه للالتهاب الفطرى للفرج والمهبل فى المرضى اللاتى يعانين من النوع الثانى من داء السكرى و"استخدام الفيتواستروجين كبديل للاستراديول في عكس التأثير المضاد للاستروجين على بطانة الرحم الناتج من استخدام الكلوميد في حث الإباضة في حالات متلازمة المبيض

المتعدد الكيسات و نسبة انتشارودقه التشخيص عن طريق الدوبلر للمشيمة الملتصقة في مصر.

وتضمنت "استخدام الموجات الفوق صوتية ثلاثية الأبعاد لتصوير الرحم في حالات الفشل المتكرر لزرع الأجنه قبل دورات التخصيب في المختبر" و مستوى الهوموسستيين في مصل الامهات الحوامل و دوبلر الشريان الرحمي كعوامل تنبؤ لتسمم الحمل و عجز التكوين المشيمي .

وكان من اهم الاهتمامات البحثية لها :علاج العقم والتشوهات الجنينية ( تشخيص داخل الرحم بالسونار ثلاثي الأبعاد ).

وكان الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم قد صرح من قبل بإن الدكتورة وسام الديب ، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد بعد تشغيل مستشفى العزل بالجامعة وتوافر خدمة العلاج بها ، ولكنها فضلت أن يتم عزلها ‏داخل أحد المستشفيات الخاصة.

أضاف حتاته : بعد حدوث تطور للحالة الصحية طلبت إدارة المستشفيات الجامعية و كلية الطب نقل ةالطبيبة إلى العناية المركزة بمستشفى العزل في المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض‏ من أهل المريضة وعندما ساءت الحالة الصحية بعد يومين من وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي سعت إدارة المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة المستشفى الفرنساوي ورئيس قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الفرنساوي لنقلها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي لحاجتها إلى استعمال جهاز ECMO وتم أخذ الموافقات وتقرر بأن يكون العلاج على نفقة جامعة الفيوم، ةلكن رفض أهل الطبيبة نقلها إلى أي مكان آخر بخلاف المستشفى الخاصة الموجودة بها ، حتى انتقلت الى رحمة الله تعالى .

ويقول الدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم : نحتسب الدكتورة والزميلة وسام الديب عند الله من الشهداء ، وان يدخلها الله فسيح جناته

أضاف صفاء :"الدكتورة وسام رحمة الله عليها كانت من الطبيبات المتميزات فى تخصصها وصاحبة مجموعة من الابحاث العلمية وكانت تحوز حبوتقدير من جميع الاطباء والطبيبات لخدماتها المتميزة وكانت دائما تميل الى فعل الخير والتميز فى عملها ".