خبير أمني: الداخلية تنظر في تسليح رجال الشرطة لمواجهة العناصر الخطيرة

قال اللواء مجدى عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أعلن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2019 والحاصلين على الشهادات العليا من الجامعات.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يتم تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠ يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة 11 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.





وأشار إلى أن تقديم لطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى ٢٠٢٠ سيبدأ اعتبارا من الأربعاء الموافق ٥ أغسطس القادم حتى الخميس 20 أغسطس ولمدة 16 يوما وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.





وتابع، أن طلاب أكاديمية الشرطة يتم إعدادهم بشكل متميز وإعطائهم فرق تدريبية لمواكبة التقدم العصري ومواكبة الأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة.





ولفت إلى أن مصر تواجه جرائم متنوعة ومختلفة، والآن يتم النظر في تسليح رجل الشرطة لمواجهة العناصر الإجرامية الخطيرة.





أضاف، يتم التنسيق مع القوات المسلحة لإعطاء طلاب كلية الشرطة فرق تدريبية في الصاعقة للعناصر المتميزة وتأهيلهم بالشكل اللازم.