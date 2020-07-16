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تعليم

عدة تطورات تشهدها زراعة عين شمس..أهمها تطوير مصنع الألبان بتكلفة 3.5 مليون جنيه

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:08 م
عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس ومحرر صدي البلد
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس سوف يتم بدعم كامل من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة سوف يتم الانتهاء من شبكة المياه والحريق الخاصة  بالكلية والتى يبلغ طولها حوالى ٩ كيلو مترات خلال الشهر القادم .

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد تطوير برجولات الكلية  بايدى رجال القسم الهندسى وتم  تطوير مدخل الكلية على أعلى مستوى تحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة. 

وأشار الدكتور احمد وسوف يتم بعد ذلك عمل انترلوك للكلية كلها بدعم كامل من الدكتور  المتينى رئيس جامعة عين شمس  بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه.

وأكد عميد كلية زراعة سوف يتم  تطوير مصنع الألبان ليصبح احد الصروح داخل الكلية بتكلفة قد تصل إلى ٣.٥ مليون جنيه ومصنع الالبان سوف يتم تطويره من خلال الهيئة العربية لتصنيع وتحت إشراف الشؤون الهندسية بالجامعة.

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