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توك شو

وزير سابق: مصر لن تسمح لأحد بتخطى الخط الأحمر

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:01 م
الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع مشايخ القبائل الليبية
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البهي عمرو
قال السفير محمد عبد الحكيم وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الأمن الوطنى المصري و الليبي مرتبطان، و مصر تتحدث دائمًا عن الحلول السلمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن  السيسي يؤكد أن مصر لن تسمح لأحد تخطى الخط الأحمر " سرت والجفرة".

وأشار، إلى أن  لقاء اليوم بمثابة إعادة طلب القبائل الليبية لـ مصر بالتدخل، لتدخل مصر لمواجهة الجماعات الإرهابية و التدخلات، و السيسي وجه رسائل قوية للعالم، منها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأوضح، أن مصر حريصة على مصالح الشعب الليبي، ولكن تركيا تسعى للسيطرة على النفط الليبي، وحدوث مشكلات فى ليبيا.
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