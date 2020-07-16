بيطري القليوبية: نمتلك سلالات ناجحة من الجاموس ودول كبرى استوردتها

قالت أمل العسلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ان مشروع البتلو خطوة جريئة تمت بنهاية عام 2017 على مستوى الجمهورية وبأسس جديدة وميسرة.





وأضافت العسلي خلال حوار لها لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن المشروع يتم بأسس ثابتة ورائعة لانه ميسر ويستهدف شباب الخريجين والمرأة المعيلة والمزارع وكلها فئات مستهدفة للمشروع.





وتابعت مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية أنه من حق من يمتلك حظيرة بالمنزل أن يتقدم لهذا المشروع ولكن فى البداية يتم عمل استطلاع للمكان اذا كانت التهوية جيدة وأن المكان خالي من أي شئ يسبب الخطر.





وأشارت أمل العسلى إلى أن الطب البيطرى مسئول عن الناحية الصحية للثروة الحيوانية ومتابعة التحصينات والجرعات المناسبة للحماية من الأمراض الوبائية الموجودة .



